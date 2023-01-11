مقترح أميركي بإمداد أوكرانيا بمقاتلات.. واستعداد أوروبي لـ«معركة طويلة»

عواصم (وكالات)

أعلن «البنتاجون»، أمس، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس هيئة أركان القوات المشتركة الجنرال مارك ميلي سيعرضان خططاً جديدة لتزويد كييف بمقاتلات حربية ودبابات بريطانية وأميركية، خلال ترؤسهما الأسبوع المقبل اجتماعات «مجموعة الدعم الدولي الدفاعي لأوكرانيا» في قاعدة «رامشتاين» التابعة لقوات حلف «الناتو» في ألمانيا.

وتزامن ذلك مع تصريحات للقائد الأعلى للحلف الجنرال تود وولترز، أكد فيها أنه «يشجع دول الحلف على تزويد سلاح الجوّ الأوكراني بمقاتلات حربية» لمواجهة المرحلة المقبلة من المعارك مع روسيا.

يأتي ذلك فيما عين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أمس، رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف مشرفاً على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، في أحدث تغيير بالقيادة العسكرية لموسكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن شويجو عين جيراسيموف قائداً لمجموعة القوات المشتركة «للعملية العسكرية الخاصة» لموسكو في أوكرانيا.

وصعَدت روسيا سيرجي سوروفيكين، ليكون قائدها الأعلى في ساحة المعركة في أكتوبر الماضي، عقب سلسلة من الهجمات المضادة الأوكرانية التي حولت مسار الصراع. وقالت وزارة الدفاع، إن سوروفيكين سيظل نائباً لجيراسيموف.

وقالت الوزارة، إن التغييرات مُصممة لزيادة كفاءة إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا، بعد أكثر من عشرة أشهر في الحملة.

من جهته، ذكر وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تترأس دولته الاتحاد الأوروبي، أمس، أن الاتحاد مستعد لمعارك طويلة في أوكرانيا، وسيدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي مهما طال الأمر. وأضاف بيلستروم في مؤتمر صحفي: «الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي وعبر المحيط الأطلسي قوية، والاتحاد الأوروبي مستعد لمعارك طويلة، وسيواصل مساندة أوكرانيا بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني مهما طال الأمر». ويخوض الجيشان الروسي والأوكراني راهناً المعارك «الأكثر عنفاً» للسيطرة على مدينتي سوليدار وباخموت شرقي أوكرانيا، حسبما اعتبر ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية أمس.