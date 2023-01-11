كييف وموسكو تطلبان تدخلاً تركياً لإقامة «ممر إنساني»

أنقرة (وكالات)

طلب وسيطا حقوق الإنسان، الأوكراني والروسية، تدخل تركيا لإقامة «ممر إنساني» لإجلاء النساء والأطفال والجرحى المحاصرين في أوكرانيا، حسبما أفاد نظيرهما التركي، أمس.

وقال الوسيط التركي شريف مالكوش للصحافة، عقب لقاء مع ممثلَي أوكرانيا وروسيا في أنقرة: «هناك جرحى، وبقيت نساء وأطفال وسط المعارك على الجانبين، أعرب الوسيطان عن مطلب مشترك: إنشاء ممر إنساني برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، كما حصل عند إقامة ممر الحبوب في البحر الأسود».

وفي وقت لاحق، قال أردوغان: «قدّم السيد مالكوش اقتراحاً يتعلق بفتح ممر للجرحى، ونحن مستعدون لذلك».

والتقى المبعوثان الأوكراني دميترو لوبينتس، والروسية تاتيانا موسكالكوفا، للمرة الأولى، أمس الأول، في أنقرة، ومرة ثانية أمس، بحضور مالكوش ورئيس البرلمان التركي.

وناقش المبعوثان «مجموعة واسعة من القضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة في مجال حقوق الإنسان لمواطني البلدين»، حسبما ذكر لوبينتس على الشبكات الاجتماعية.

بدورها، أكدت موسكالكوفا أن «المساعدة الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين والروس» تمت مناقشتها بشكل جيد.

وعلى صعيد آخر، أعلنت موسكالكوفا أنهما اتفقا على تبادل «أكثر من 40 سجيناً» من كل جانب، فيما لم يذكر لوبينتس أي أرقام في تصريحاته للصحافيين بعد ثلاث ساعات من المحادثات، وقال «الاجتماعات لم تنته، وسنواصل» المحادثات.

ويتوقّع أن يتبادل لوبينتس وموسكالكوفا رسمياً أي اتفاقات محتملة خلال اجتماع آخر اليوم.