وزير هولندي سابق يتلقى تهديدات خطيرة من عصابات

أكد مكتب المدعي العام، اليوم الأربعاء، أن وزير العدل الهولندي السابق فيرديناند جرابرهاوس يحظى بحماية شخصية معززة بعد تلقيه تهديدات خطيرة.
وأقر ممثلو الادعاء الهولنديون بدقة تقرير بهذا الشأن نشرته صحيفة «هيت بارول» الصادرة في أمستردام.
وجاء في التقرير أنه يعتقد أن التهديدات، التي تلقاها جرابرهاوس، أرسلتها عصابات منخرطة في الجريمة المنظمة.
تولى جرابرهاوس منصب وزير العدل بين عامي 2017 و2022،
ووفقا للصحيفة، فمحور الحادثة هو تاجر مخدرات مشتبه به مطلوب على خلفية تهريب للكوكايين على مستوى دولي.
وعرض مكتب المدعي العام جائزة قيمتها 75 ألف يورو مقابل تقديم معلومات تؤدي للقبض عليه.
وشن جرابرهاوس حملة من أجل فرض إجراءات أشد صرامة في مكافحة الجريمة المنظمة، عقب مقتل بيتر آر دي فرايس الصحفي البارز المتخصص في الجرائم وسط أمستردام في صيف 2021.
في الخريف الماضي، عقب تهديدات منفصلة من عصابات الجريمة المنظمة، تم تعزيز الحماية الشخصية للأميرة ولية العهد أماليا (19 عاما) ورئيس الوزراء مارك روته. واضطرت الأميرة أماليا، التي تدرس في أمستردام، إلى العودة إلى والديها في القصر الملكي في مدينة لاهاي.
وتلقى فنسينت فان كوركنبورن، وزير العدل البلجيكي تهديدات مماثلة أيضا، في سبتمبر الماضي، من عصابات مخدرات واضطر إلى الانتقال مؤقتا إلى موقع سري. وقبض على أربعة من المشتبه بهم لاحقا في هولندا المجاورة.