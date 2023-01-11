الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم على المؤسسات في البرازيل
آثار أعمال الشغب في المحكمة العليا في البرازيل
11 يناير 2023 23:31
دان جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الأربعاء، اقتحام مثيري الشغب للمؤسسات السياسية في العاصمة البرازيلية برازيليا.
وقال، في بيان نيابة عن الدول الأعضاء، إن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة أعمال العنف السياسي الصادمة هذه، والهجوم غير المقبول على الديمقراطية التي تمثلها". وأضاف بوريل "نعرب عن تضامننا مع الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا والمؤسسات البرازيلية في دفاعهم عن الديمقراطية وندعم الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل استعادة النظام واحترام سيادة القانون". وتابع البيان أن "الخلافات السياسية لا يمكن أن تبرر الأعمال الإجرامية أو تشكك في نتائج الانتخابات الديمقراطية". وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالعمل مع الحكومة البرازيلية المشكلة حديثا ويرغب في تعميق علاقته معها. بعد أيام من تنصيب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، هاجم الآلاف من مثيري الشغب الكونجرس البرازيلي والمحكمة العليا والقصر الرئاسي يوم الأحد الماضي. ويرفض مثيرو الشغب الاعتراف بهزيمة الرئيس اليميني جاير بولسونارو أمام لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ودعوا القوات المسلحة بفي لبلاد إلى تنفيذ انقلاب عسكري. ولم يصدر بولسونارو نفسه، المقيم حاليا في فلوريدا بالولايات المتحدة، بيانا يقر فيه صراحة بخسارته. ودان الحزب الليبرالي، الذي ينتمي له بولسونارو، اقتحام مبنى الكونجرس الوطني ومواقع حكومية أخرى في العاصمة برازيليا. وألقت الشرطة القبض على 1500 من المشتبه بهم في إثارة الشغب، وأخلت مخيما احتجاجيا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في برازيليا أول أمس الاثنين.