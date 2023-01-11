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17 قتيلاً وفقدان طفل في عواصف كاليفورنيا

17 قتيلاً وفقدان طفل في عواصف كاليفورنيا
12 يناير 2023 01:01

مونتيسيتو (وكالات) 

استمرت أمطار غزيرة بالهطول، أمس، على كاليفورنيا، وأودت العواصف المتعاقبة بحياة 17 شخصاً وفقدان طفل، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء الكثير من المناطق.

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وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليومين الماضيين بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وبالكثير من الفيضانات، وباقتلاع الأشجار، وبقطع الطرق الرئيسة، حتى أنها في بعض الأحيان جرفت سيارات مع سائقيها.

وأعلن مكتب الحاكم غافن نيوسوم، في بيان، أن العواصف المتكررة التي اجتاحت الولاية في غرب الولايات المتحدة تسببت بمقتل 17 من سكان كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة، في «حصيلة أعلى من حرائق الغابات في العامين الماضيين». وقال نيوسوم، إن 34 ألف شخص على الأقل طُلب منهم مغادرة منازلهم.

  • وأفاد للصحافيين: «لم تنته مشاكلنا بعد، ونتوقع أن تستمر العواصف حتى 18 يناير على الأقل»، مضيفاً: «في الوقت الحالي لدينا 17 حالة وفاة مؤكدة، وأقول ذلك بأسى، لأنه فقط هذه الوفيات مؤكدة».
كاليفورنيا
أميركا
الانهيارات الأرضية
الأمطار الغزيرة
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