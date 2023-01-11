17 قتيلاً وفقدان طفل في عواصف كاليفورنيا

مونتيسيتو (وكالات)

استمرت أمطار غزيرة بالهطول، أمس، على كاليفورنيا، وأودت العواصف المتعاقبة بحياة 17 شخصاً وفقدان طفل، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء الكثير من المناطق.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في اليومين الماضيين بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وبالكثير من الفيضانات، وباقتلاع الأشجار، وبقطع الطرق الرئيسة، حتى أنها في بعض الأحيان جرفت سيارات مع سائقيها.

وأعلن مكتب الحاكم غافن نيوسوم، في بيان، أن العواصف المتكررة التي اجتاحت الولاية في غرب الولايات المتحدة تسببت بمقتل 17 من سكان كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة، في «حصيلة أعلى من حرائق الغابات في العامين الماضيين». وقال نيوسوم، إن 34 ألف شخص على الأقل طُلب منهم مغادرة منازلهم.