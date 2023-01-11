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زيلينسكي يدلي بتصريحات حول الوضع الميداني

جندي أوكراني يطلق قذيفة في منطقة بخموت
11 يناير 2023 22:21

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بتصريحات بشأن الوضع الميداني.

وقال زيلينسكي، في كلمته اليومية، إن جبهة منطقة دونيتسك لا تزال "صامدة"، مضيفاً "نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الدفاع الأوكراني بدون أي انقطاع ولا ليوم واحد".

وأكد أن بعضهم يحاولون الادعاء" بأنهم حققوا بعض الإنجازات في سوليدار، إلا أن "القتال مستمرّ".

كانت تصريحات سابقة أفادت بأن وحدات روسية سيطرت على مدينة سوليدار التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شمال شرق مدينة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك.

وحث الرئيس الأوكراني حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تقديم أكثر من مجرد وعد لبلاده.

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المصدر: آ ف ب
أوكرانيا
معارك
سوليدار
بخموت
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