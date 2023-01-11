"الصحة العالمية" تنسق مع الصين بشأن كوفيد

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل مع الصين للتصدي لاحتمالات تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 مجدداً مع سفر الصينيين إلى قراهم للاحتفال بالعام القمري الجديد مع عائلاتهم.
وبدأت موجة جديدة من تفشي كوفيد-19 في الصين بعد إلغاء البلاد في ديسمبر الماضي سياستها (صفر كوفيد).
تبدأ عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين رسميا في 21 يناير الجاري. وكانت العطلة تشتهر قبل الجائحة بأنها أكبر هجرة سنوية للبشر في العالم.
وقال عبد الرحمن محمود، مدير إدارة تنسيق التأهب والاستجابة في منظمة الصحة العالمية، "نعمل مع زملائنا في الصين". وأضاف أن البلاد لديها عدد من الاستراتيجيات بشأن المسافرين من المناطق عالية الخطورة إلى المناطق منخفضة الخطورة وأيضا بشأن الاختبارات والعيادات.
وقالت المنظمة إن الصين تقدم الآن معلومات أكثر تفصيلاً عن تفشي المرض.