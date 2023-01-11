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أميركا تمدد قراراً مهماً يتعلق بجائحة كوفيد

عمال يحضرون لقاحات كورونا لشحنها إلى ولايات أميركية
11 يناير 2023 21:56

مددت وزارة الصحة الأميركية، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ الصحية العامة بسبب جائحة كوفيد-19 مما يسمح لملايين الأميركيين بالاستمرار في الحصول على فحوصات ولقاحات وعلاجات مجانا.

وأعلنت الولايات المتحدة حالة الطوارئ أول مرة في يناير 2020 مع بدء جائحة فيروس كورونا المستجد ومددت كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بها هذا الأسبوع.

وأدت زيادة توفر اللقاحات والأدوية إلى تضاؤل كبير في معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 منذ وقت مبكر من ولاية الرئيس جو بايدن.

لكن لا يزال المئات يموتون يوميا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأظهرت أحدث بيانات للمراكز ارتفاع عدد الإصابات اليومية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 67 ألفاً في المتوسط اعتبارا من الرابع من يناير الجاري مع تسجيل نحو 390 وفاة مرتبطة بالفيروس يومياً.

ولا يزال هذا المعدل أقل كثيرا من المستويات القياسية المسجلة في يناير من العام الماضي بسبب المتحور "أوميكرون".

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس بايدن، في نوفمبر الماضي، إن احتمال زيادة الإصابة بكوفيد في الشتاء والحاجة لمزيد من الوقت لنقل مبيعات أدوات الفحص واللقاحات والعلاج إلى السوق الخاصة عاملان أسهما في قرار عدم إنهاء حالة الطوارئ في يناير.

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