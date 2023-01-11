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روسيا تعين قائداً لحملتها العسكرية في أوكرانيا

روسيا تعين قائداً لحملتها العسكرية في أوكرانيا
11 يناير 2023 21:42

عين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأربعاء رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف مشرفا على الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا في أحدث تغيير بالقيادة العسكرية لموسكو.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن شويجو عين جيراسيموف قائدا لمجموعة القوات المشتركة "للعملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.
وصعَدت روسيا سيرجي سوروفيكين، الذي تلقبه وسائل الإعلام الروسية "الجنرال أرماجيدون" بسبب شهرته بانعدام الرحمة، ليكون قائدها الأعلى في ساحة المعركة في أكتوبر عقب سلسلة من الهجمات المضادة الأوكرانية التي حولت مسار الصراع.
وقالت وزارة الدفاع إن سوروفيكين سيظل نائبا لجيراسيموف.
وقالت الوزارة إن التغييرات مُصممة لزيادة كفاءة إدارة العمليات العسكرية في أوكرانيا، بعد أكثر من عشرة أشهر في الحملة.
وواجه جيراسيموف، مثل شويجو، انتقادات لاذعة من المدونين العسكريين المؤيدين للحرب بسبب عدة انتكاسات روسية في ساحة المعركة والفشل في تأمين النصر في حملة توقع الكرملين أن تستغرق وقتا قصيرا.
واشتبكت القوات الروسية والأوكرانية في معركة عنيفة اليوم الأربعاء حول بلدة سوليدار في شرق أوكرانيا، وهي نقطة انطلاق في ضغوط موسكو للاستيلاء على منطقة دونباس بأكملها. وبدا أن الروس لديهم اليد العليا.

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