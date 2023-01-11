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استمرار المعارك في مدينة "سوليدار" الأوكرانية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
11 يناير 2023 21:38

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، استمرار المعارك في مدينة "سوليدار" الواقعة في شرق أوكرانيا.

تقع مدينة سوليدار، المعروفة سابقاً بمناجم الملح، على بُعد نحو عشرة كيلومترات شمال شرق مدينة باخموت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن "وحدات هجومية تقاتل في المدينة"، مشيرة إلى أن "وحدات محمولة جواً عطلت الوصول إلى الأجزاء الشمالية والجنوبية" من سوليدار.

وأضافت أن "القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو".

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية"، مضيفا أن هناك "ديناميكية إيجابية في تقدم" القوات الروسية.

ونفى الجيش الأوكراني على الفور الأنباء عن سيطرة روسية على المدينة، مؤكداً أن سوليدار "أوكرانية وستبقى كذلك"، مشيراً إلى أن خبر السيطرة عليها "غير صحيح".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن قوات بلاده تصمد أمام "هجمات جديدة وأكثر شدّة حتى" على سوليدار. ومساء الثلاثاء، تحدث زيلينسكي عن "وضع صعب" في منطقة دونيتسك حيث تقع سوليدار.

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