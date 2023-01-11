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4 قتلى بكمين نفذه إرهابيون في كينيا

قوات أمن كينية
11 يناير 2023 21:01

قالت الشرطة إن أربعة عمال من وكالة للطرق السريعة في كينيا قتلوا، اليوم الأربعاء، في كمين نصبه أشخاص يشتبه في أنهم ينتمون إلى حركة الشباب الإرهابية بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد مع الصومال.

وقال تقرير للشرطة إن العمال كانوا يقودون رتلا من ثلاث سيارات من بلدة «جاريسا» إلى بلدة «بورا» حين انفجرت عبوة ناسفة زرعها في الطريق أفراد يشتبه في انتمائهم للحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال جون أوتينو المسؤول في الحكومة المحلية «تعرضت سيارة بها أربعة موظفين من الهيئة الوطنية للطرق السريعة في كينيا للهجوم بعبوة ناسفة وتوفي الأربعة على الفور».

وتنفذ الحركة المتطرفة من حين لآخر هجمات في كينيا المجاورة للصومال.

وقتلت الحركة 166 شخصا في جامعة «جاريسا» عام 2015، و67 في مركز تجاري في العاصمة الكينية نيروبي عام 2013. لكن تواتر وشدة هجمات الجماعة في كينيا انخفض في السنوات القليلة الماضية.

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