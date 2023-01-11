الاتحاد الأوروبي يهدد بعقوبات جديدة على روسيا

قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن التكتل مستعد لأزمة طويلة الأمد في أوكرانيا وسيدعم كييف مهما طال الأمر.
وأضاف بيلستروم، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء «الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي وعبر المحيط الأطلسي قوية. الاتحاد الأوروبي مستعد لأزمة طويلة، وسيواصل مساندة أوكرانيا بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني مهما طال الأمر».
وتابع قائلاً «إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا بعدما أقر التكتل المكون من 27 دولة تسع حزم من العقوبات على روسيا منذ بدء الأزمة في فبراير 2022».
وقال بيلستروم «العقوبات هي أفضل أداة لدى الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا».
وأوضح مسؤولون أن العقوبات الجديدة قد تشمل تجميد مزيد من الأصول، وحظر السفر لشخصيات روسية، وفرض مزيد من القيود على بيع سلع الاتحاد الأوروبي التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية إلى روسيا.