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المغرب وإسبانيا يفككان خلية تابعة لـ «داعش»

عنصر من قوات مكافحة الإرهاب في المغرب
11 يناير 2023 18:44

قالت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، إنها تمكنت بالتنسيق مع نظيرتها الإسبانية من اعتقال ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم داعش الإرهابي وينشطون في كلا البلدين.

وأفاد بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المختص في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى في المغرب، إن العمليات التي نفذتها عناصر من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني «أسفرت عن توقيف أحد العناصر المتطرفة في اشتوكة ايت باها (جنوبي المغرب) بشكل متزامن مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عضوين آخرين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية بألميريا (في إسبانيا)».

وأضاف البيان أن التحريات أظهرت أن المعتقلين «الذين بايعوا تنظيم «داعش» كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف بغرض التجنيد والاستقطاب، كما أبدوا استعدادهم للانخراط في عمليات إرهابية بعد تعذر التحاقهم» بالتنظيم.

جاء في البيان أيضا أن القوة صادرت «معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة، إضافة إلى قناع وسلاح أبيض... وكذا مخطوطات تمجد تنظيم داعش».

ونفذت السلطات المغربية عمليات استباقية ضد الإرهاب وفككت عشرات الخلايا على مدى السنوات الماضية.

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