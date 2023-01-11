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20 قتيلاً بهجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية

سيارات الشرطة تطوق مكان الانفجار في كابول
11 يناير 2023 18:29

أعلن مصدر رسمي مقتل 20 شخصاً، اليوم الأربعاء، في هجوم انتحاري استهدف العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضح مسؤول بوزارة الإعلام إن المهاجم أراد دخول وزارة الخارجية لكنه لم يستطع. وأضاف أن "20 شخصا قتلوا وأن كثيرين أصيبوا في الهجوم الانتحاري".

وأظهرت صورة للموقع، أكدتها مصادر رسمية، ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصابين أو قتلى خارج الوزارة وكانت قوات الأمن تتولى أمرهم.

كان مسؤول في الشرطة قال، في وقت سابق اليوم، إن انفجاراً مدوياً وقع بالقرب من وزارة الخارجية، مضيفاً أن ثمة تقارير تفيد بسقوط قتلى.

وذكر خالد زدران المتحدث باسم الشرطة أن الانفجار وقع في حوالي الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (1130 بتوقيت جرينتش).

سبق أن استهدفت العاصمة الأفغانية بتفجيرات في الأشهر القليلة الماضية.

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المصدر: وكالات
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تفجير انتحاري
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