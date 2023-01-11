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عملية تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا

موسكالكوفا خلال لقاء مع نظيرها الأوكراني لوبينتس في تركيا
11 يناير 2023 18:15

قالت تاتيانا موسكالكوفا مفوضة حقوق الإنسان الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على مبادلة 40 أسيراً.

جاء الإعلان عقب اجتماع عقدته موسكالكوفا مع نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا.

التقت موسكالكوفا مع لوبينتس على هامش مؤتمر دولي في العاصمة أنقرة. وأظهرتهما صور وهما يجلسان على جانبي طاولة.

في وقت سابق، قالت موسكالكوفا عبر موقع "تلغرام"، إنها ولوبينتس ناقشا المساعدات الإنسانية للسكان من روسيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع زيارتهما في وقت لاحق للقصر الرئاسي التركي، حيث كان من المقرر أن يلقي الرئيس رجب طيب أردوغان كلمة أمام المؤتمر.

وقال مصدر تركي إن مناقشات موسكالكوفا ولوبينيتس قد تشمل مسألة إنشاء ممر إنساني ووضع الأطفال المشردين.

وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان أحدثها يوم الأحد.

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المصدر: وكالات
تاتيانا موسكالكوفا
دميترو لوبينتس
تبادل أسرى
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