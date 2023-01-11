نقابات العاملين ببريطانيا ترفض المشاركة في عملية لإعادة النظر في الأجور

ترفض نقابات العاملين بالمملكة المتحدة، المشاركة في عملية لإعادة النظر في الأجور، حيث وصفوها بأنها "مهزلة تامة"، وذلك في اليوم الأخير للإضراب الاحتجاجي الذي ينظمه العاملون في هيئة الصحة الوطنية بالبلاد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن موظفي الإسعاف بدأوا إضراباً اليوم الاربعاء، مع تحذير المواطنين من توقع حدوث تأخيرات في حال احتاجوا لتلقي خدمات الطوارئ. وتطالب المجموعات العمالية برفع الأجور بقدر أكبر، إلا أن الوزراء يصرون على أنه يجب عليهم الالتزام بالتوصيات التي قدمتها الهيئة المسؤولة عن مراجعة أجور العاملين في هيئة الصحة العامة.

وقالت النقابات إن عملية إعادة النظر في الأجور ليست مستقلة، وأعلنت أنها لن تمتثل لطلبات الحصول على أدلة لإدخالها في الحسابات المتعلقة بالدفع لعامي 2023 و2024، في ظل استمرار الخلاف بشأن الاتفاق الخاص بالعام الحالي.