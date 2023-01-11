انتهاء تفشي إيبولا في أوغندا

أعلنت منظمة الصحة العالمية ووزيرة الصحة الأوغندية الأربعاء انتهاء تفشي فيروس إيبولا في أوغندا، بعد أقل من أربعة أشهر من إعلان انتشار المرض الذي أودى بحياة 55 شخصا.

وقالت وزيرة الصحة جاين روث أسينغ خلال حفل أقيم في موبيندي، بؤرة تفشي المرض "لقد نجحنا في السيطرة على فيروس إيبولا في أوغندا".

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يكون تم القضاء على الوباء عندما لا تسجل حالات جديدة لمدة 42 يوما متتالية، أي ضعف فترة حضانة وباء إيبولا.

وقالت السلطات الصحية إن آخر مريض تم تأكيد إصابته، خرج من المستشفى في 30 نوفمبر.

وقالت منظمة الصحة في بيان "أعلنت أوغندا اليوم (الأربعاء) نهاية تفشي فيروس إيبولا" مشيرة إلى تأكيد 142 حالة في البلاد ووفاة 55 شخصا.

وتفشى هذا المرض مجددا في 20 سبتمبر في وسط أوغندا.