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الشرطة البريطانية تحقق عقب ضبط طرد مشبوه في هيثرو

الشرطة البريطانية تحقق عقب ضبط طرد مشبوه في هيثرو
11 يناير 2023 14:52

أعلنت الشرطة البريطانية مساء الثلاثاء فتح تحقيق في أعقاب وصول طرد يحتوي على اليورانيوم ضُبط في مطار هيثرو بلندن.
واكتشف عناصر الحدود الطرد خلال عملية بحث روتينية في 29 ديسمبر، وفق الشرطة.

وعُثر على اليورانيوم في شحنة معادن خردة، ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان ذلك نتيجة "خطأ" حصل في باكستان، بحسب بي بي سي.
وقال قائد الشرطة ريتشارد سميث في بيان نشرته وسائل إعلام بريطانية "أود أن أطمئن الرأي العام إلى أن كمية المواد الملوثة كانت صغيرة جداً وبحسب خبراء لا تمثل تهديدا على الناس".
أضاف "رغم أن تحقيقاتنا لا تزال مستمرة، تشير استنتاجاتنا لغاية الآن إلى عدم وجود رابط على ما يبدو بأي تهديد مباشر".

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