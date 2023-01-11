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وفاة رئيس البرلمان اللبناني الأسبق حسين الحسيني
وفاة رئيس البرلمان اللبناني الأسبق حسين الحسيني
11 يناير 2023 14:21
توفي رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق حسين الحسيني الأربعاء عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد مسيرة سياسية طبعتها محطات عدة أبرزها دوره الرائد في اتفاق الطائف الذي أنهى 15 عاماً من الحرب الأهلية في لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الحسيني توفي صباح الأربعاء "إثر إصابته بإنفلونزا حادة استدعت نقله إلى غرفة العناية الفائقة" قبل ثمانية أيام.
وانتخب الحسيني نائباً عن دائرة بعلبك-الهرمل في منطقة البقاع (شرق) لخمس دورات متتالية أولها في العام 1972 حتى استقالته من البرلمان عام 2008.
وأعلن في العام 2018 عزوفه عن خوض الاستحقاقات النيابية، ما شكل عملياً نهاية مسيرته السياسية.
ترأس مجلس النواب في خضم الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) بين العامين 1984 و1992.
في العام 1989، لعب دوراً رئيسياً في التوصل الى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية.
ويُعرف عن الحسيني رصانته ودبلوماسيته واعتدال مواقفه وابتعاده عن المناكفات.
ونعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحسيني. وأعلن في مذكرة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأربعاء.
وقال ميقاتي في بيان إنه كان لدور الحسيني "الرائد في حقبة مؤتمر اتفاق الطائف فضل كبير في اقرار وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب اللبنانية".
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المصدر: وكالات
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