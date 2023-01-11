الصين تدافع عن إجراءاتها ضد بعض الدول بسبب قيود كورونا
أحد المشاة يسير خارج السفارة الصينية في سيول
11 يناير 2023 10:06
دافعت وسائل الإعلام الصينية الرسمية اليوم الأربعاء عن الإجراءات التي اتخذتها بكين ضد كوريا الجنوبية واليابان بسبب قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19، ووصفتها بأنها "معقولة".
وأعادت الصين فتح حدودها يوم الأحد بعد ثلاث سنوات من العزلة في ظل أشد القيود المفروضة في العالم لمكافحة فيروس كورونا، والتي بدأت بكين رفعها على نحو مفاجئ في أوائل ديسمبر.
ومع انتشار الفيروس دون رادع بين 1.4 مليار شخص في الصين بعد تغير سياسة المكافحة، أثارت بعض الحكومات الأجنبية مخاوف بشأن حجم وتأثير تفشي المرض، إذ قالت منظمة الصحة العالمية إن الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها على نحو دقيق.
ووفرضت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة وأكثر من اثنتي عشرة دولة أخرى في بداية العام شروط تقديم نتيجة فحص سلبية لمرض كوفيد-19 قبل المغادرة للوافدين من الصين.
وردا على ذلك، قالت السفارتان الصينيتان في سول وطوكيو أمس الثلاثاء إنهما علقتا إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين إلى الصين، ووصفت وزارة الخارجية شروط الفحص بأنها "تمييزية".
وتشترط الصين تقديم نتائج فحص سلبية من الزوار من جميع البلدان.
وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين إن قرار البلاد استند إلى أدلة علمية. قدمت اليابان احتجاجا إلى الصين بسبب تعليقها إصدار التأشيرات للمواطنين اليابانيين.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن موجة كوفيد-19 تجاوزت بالفعل ذروتها في أقاليم خنان وجيانغسو وتشجيانغ وقوانغدونغ وسيتشوان وهاينان، وكذلك في مدينتي بكين وتشونغشينغ.