الأمم المتحدة: 5 ملايين طفل دون الخامسة فقدوا حياتهم عام 2021
الأمم المتحدة: 5 ملايين طفل دون الخامسة فقدوا حياتهم عام 2021
11 يناير 2023 08:56
كشف تقرير أممي جديد النقاب عن وفاة نحو خمسة ملايين طفل قبل بلوغ الخامسة من العمر وفقدان 2.1 مليون شخص بعمر 5-24 عاماً حياتهم خلال عام 2021 لوحده، وفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال.
وأشار التقرير الذي قام بإعداده فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى أن 1.9 مليون طفل ولدوا ميتين في الفترة نفسها. ولفت إلى أنه كان من الممكن منع كثير من هذه الوفيات عبر تمكين الأمهات والمواليد الجدد والمراهقين والأطفال من الحصول على رعاية صحية جيدة بشكل منصف.كما أظهر التقرير بعض النتائج الإيجابية مثل انخفاض خطر الوفاة في جميع الأعمار في العالم منذ عام 2000.
مشيرا إلى وجود انخفاض في المعدل العالمي لوفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 50% منذ بداية القرن، بينما انخفضت معدلات وفيات الأطفال الأكبر سناً والشباب بنسبة 36%، وانخفض معدل الإملاص بنسبة 35%.
وعزا ذلك إلى زيادة الاستثمار في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الأولية لصالح النساء والأطفال والشباب.
وأكد التقرير على أن فرص الأطفال في البقاء على قيد الحياة لا تزال متباينة بشدة تبعاً لمكان ولادتهم، حيث تتحمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا العبء الأكبر.
فعلى الرغم من أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فيها 29% فقط من المواليد الأحياء في العالم، فقد شهدت 56% من إجمالي وفيات الأطفال دون سن الخامسة في عام 2021، مقابل 26% في جنوب آسيا.
والأطفال المولودون في أفريقيا جنوب الصحراء معرضون لمخاطر أعلى معدلات وفاة بين أطفال العالم: 15 مرة أعلى من أطفال أوروبا وأمريكا الشمالية، موضحا بان الأمهات في هاتين المنطقتين تواجه أيضاً آلام فقد أطفالهن قبل الولادة بمعدلات استثنائية، حيث وقعت فيهما 77% من جميع حالات الإملاص العالمية في عام 2021، ونصف هذه الحالات وقع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ولفت إلى احتمال إنجاب امرأة لطفل ميت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى سبع مرات منه في أوروبا وأمريكا الشمالية.وأشار التقرير إلى تحذير الوكالات، في حال عدم اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الخدمات الصحية، من وفاة قرابة 59 مليون طفل وشاب قبل عام 2030، وفقدان قرابة 16 مليون طفل بسبب "الإملاص".وعلى الرغم من أن كوفيد-19 لم يزد معدل وفيات الأطفال مباشرة - حيث احتمال وفاة الأطفال بسببه أقل مقارنة بالبالغين - فإنه قد يزيد المخاطر المستقبلية على حياتهم. وبالتحديد، يسلط التقريران الضوء على المخاوف من أن تسبب الجائحة تعطيلاً في حملات التطعيم وخدمات التغذية والرعاية الصحية الأولية، ما قد يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر لسنوات عديدة قادمة.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الجائحة إلى حدوث أكبر تراجع مستمر في التطعيمات منذ ثلاثة عقود، ما يزيد تعرض حديثي الولادة والأطفال الأكثر ضعفاً لخطر الموت بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.كما تشير التقارير إلى وجود فجوات في البيانات، يمكن أن تقوض جدياً أثر السياسات والبرامج المصممة لتحسين بقاء الأطفال وسلامتهم. وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات لتقدير وفيات الأطفال في عام 2004 بغية نشر بيانات عن وفيات الأطفال، وتحسين طرق تقدير وفياتهم، والإبلاغ عن التقدم المحرز نحو أهداف بقاء الأطفال وتعزيز قدرة البلدان على إعداد تقديرات مناسبة لوفيات الأطفال وتقييمها بشكل صحيح. وتقود منظمة "اليونيسف" التابعة للأمم المتحدة هذا الفريق الذي يضم منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي وشعبة السكان في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة الدولية.