الخميس 12 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وفاة آخر ملوك اليونان قسطنطين الثاني

قسطنطين الثاني ، ملك اليونان السابق (وسط) ، وزوجته آن ماري
11 يناير 2023 08:26

توفي ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني في أثينا يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 82 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتدهورت صحة آخر ملوك اليونان في الأسابيع الأخيرة بعد إصابته بجلطات دماغية والتهاب رئوي حاد. ووفقا لمصادر حكومية، سيتم دفن قسطنطين في القصر الصيفي السابق لعائلته في شمال أثينا.

وقسطنطين الثاني هو آخر ملوك البلاد. وبعد عشر سنوات من اعتلائه العرش كملك للهيلينيين في عام 1964، تم إلغاء النظام الملكي في اليونان في استفتاء. 

أخبار ذات صلة
تركيا تدعو اليونان إلى «حوار مباشر»
اليونان تعتزم زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي
المصدر: وكالات
الملك
اليونان
قسطنطين
آخر الأخبار
أندرويد
دنيا
6 ميزات رائعة من جوجل لمستخدمي نظام أندرويد
اليوم 08:13
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
عربي ودولي
الكويت تعلن رصد متحور «XBB.1.5» من فيروس كورونا
اليوم 07:48
رجل يمر أمام مختبر
عربي ودولي
الصحة العالمية: متحور "XBB1.5" وراء زيادة إصابات كورونا
اليوم 07:37
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
عربي ودولي
فلسطين تثمن دعم الإمارات الدائم في الأمم المتحدة
اليوم 01:02
جنديان يرفعان العلم اليمني خلال تدريب عسكري (من المصدر)
عربي ودولي
اليمن: لن نسمح باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©