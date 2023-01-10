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أميركا تدرّب قوات أوكرانية على صواريخ "باتريوت"

صواريخ باتريوت
11 يناير 2023 01:02

ستدرّب الولايات المتحدة طواقم عسكرية أوكرانية في قاعدة في ولاية أوكلاهوما على طريقة استخدام وصيانة منظومة الدفاع الجوي المتقدّمة "باتريوت" التي توفّرها واشنطن لكييف، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) الثلاثاء.

تعهّدت واشنطن بإرسال بطارية "باتريوت" إلى أوكرانيا نهاية العام الماضي استجابة لمطالب لكييف التي طلبت من الولايات المتحدة مرارا الحصول على هذه المنظومة.

وقال الجنرال بات رايدر الناطق باسم المكتب الإعلامي للبنتاجون للصحفيين إن "تدريب القوات الأوكرانية على منظومة باتريوت سيبدأ الأسبوع المقبل في فورت سيل في ولاية أوكلاهوما".

وأضاف "سيعدّ التدريب ما بين 90 إلى 100 جندي أوكراني لتشغيل المنظومة الدفاعية وصيانتها والحفاظ عليها خلال دورة تدريبية يتوقع أن تستمر أشهرا".

وأوضح "بمجرد تثبيتها في أرض المعركة، ستساهم باتريوت... في تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني وتوفّر قدرة إضافية للشعب الأوكراني".

 

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المصدر: وكالات
باتريوت
صواريخ
أوكرانيا
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