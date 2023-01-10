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أميركا: لا نعرف الزعيم الجديد لـ"القاعدة"

الغارة التي قتل فيها الظواهري (أرشيفية)
11 يناير 2023 00:56

قالت مسؤولة في المخابرات الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تعرف الشخص الذي خلف أيمن الظواهري في زعامة تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقُتل الظواهري في هجوم أميركي في أفغانستان العام الماضي، في أكبر ضربة للجماعة المتشددة منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في 2011.
وقالت كريستين أبي زيد، مديرة المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب "السؤال بالنسبة لتنظيم القاعدة، الذي لم يُجب عليه، هو من سيخلف (الظواهري)"، وذلك ردا على سؤال في فاعلية نظمها معهد واشنطن عن "مركز الثقل" في القاعدة بعد وفاة الظواهري.
وتناولت أبي زيد أيضا المشهد العام للتهديدات في الولايات المتحدة وقالت إن أميركا تواجه أجواء "غير متوقعة"، مضيفة أن على الأميركيين أن يبقوا يقظين بشأن المنظمات المتطرفة خارج البلاد مثل القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين.
وأضافت "بيئة الإنترنت هي المكان الذي تجري فيه أغلب أنشطة التطرف".

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المصدر: رويترز
تنظيم القاعدة
الاستخبارات الأميركية
أفغانستان
أميركا
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