أردوغان يبحث قضايا إقليمية مع رئيس وزراء العراق

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
وخلال اتصال هاتفي، أعرب أردوغان عن ثقته بتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في جميع المجالات بين العراق وتراكيا خلال الفترة المقبلة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أوردته وكالة أنباء "الأناضول".
ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده تولي أهمية إلى أمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه بقدر ما توليه من أهمية لتركيا.
وأوضح أردوغان أن إنهاء وجود تنظيم حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية هو ضرورة لمصالح الأمن القومي للعراق أيضا.