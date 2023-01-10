الأربعاء 11 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ألمانيا: المصالحة ركن أساسي للاستقرار والسلام في ليبيا

ميخائيل أونماخت السفير الألماني لدى ليبيا
11 يناير 2023 01:12

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة
2 % نمو متوقع لسوق السيارات في ألمانيا خلال 2023
ألمانيا تطلق برنامج منح دراسية للمرأة الأفغانية

أكد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، أن المصالحة الوطنية ركن أساسي من أركان الاستقرار والسلام في ليبيا.
وأعرب سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع «تويتر» عن ترحيبه بجهود المجلس الرئاسي في تنظيم المنتدى التحضيري للمؤتمر الشامل للمصالحة الوطنية، معرباً عن شكره لهم على فرصة المشاركة.
وانطلقت الأحد، أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي ينظمه المجلس الرئاسي بمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية، ومشاركين من مختلف المدن الليبية.
وألقيت في حفل الافتتاح العديد من الكلمات التي أكدت أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد إلى مرحلة الاستقرار والسلام، وصولاً إلى تحقيق مطالب كل الليبيين، لاسيما إجراء الاستحقاقات الانتخابية.
ومنذ مارس الماضي، تشهد ليبيا صراعاً سياسياً، حيث منح مجلس النواب بطبرق الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، بدلاً عن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هذا المسار تعثر.

ألمانيا
ليبيا
الأزمة الليبية
المجلس الرئاسي الليبي
الحكومة الليبية
البرلمان الليبي
الانتخابات الليبية
آخر الأخبار
«تعليم»: نتائج امتحانات الفصل الأول لطلبة «الثاني عشر» صباح الغد
الإمارات
«تعليم»: نتائج امتحانات الفصل الأول لطلبة «الثاني عشر» صباح الغد
اليوم 16:44
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
الرياضي
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
اليوم 16:40
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
الرياضي
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
اليوم 16:22
مرسيدس تستأنف إنتاجها في الأرجنتين
الاقتصادي
2 % نمو متوقع لسوق السيارات في ألمانيا خلال 2023
اليوم 16:18
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
اليوم 16:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©