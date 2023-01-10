أميركا: تحديد سعر النفط يقلّص إيرادات روسيا

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، إن تحديد سقف أسعار النفط الروسي يحقق أهدافه حتى الآن على ما يبدو.
وأضافت الوزيرة أن هذه الخطوة جعلت النفط الروسي متاحا في السوق مع الحد من إيرادات روسيا.
وقالت يلين، في بداية اجتماع مع كريستيا فريلاند وزيرة المالية الكندية "في حين أنه قد بدأ تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي منذ نحو شهر فقط، فقد رأينا بالفعل تقدماً مبكراً نحو تحقيق هذين الهدفين". زأضافت يلين "اعترف مسؤولون روس كبار بأن سقف الأسعار يخفض إيرادات الطاقة الروسية".
كانت الدول الغربية فرضت، في ديسمبر الماضي، سقفا لسعر النفط الروسي المنقول بحراً ضمن سلسلة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على روسيا إثر الأزمة الأوكرانية الحالية.