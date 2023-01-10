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قتلى وجرحى بهجمات مسلحة بهجوم في أفريقيا الوسطى

أرشيفية
11 يناير 2023 01:06

باماكو (وكالات)

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لقي عنصران من القوات المسلحة في أفريقيا الوسطى مصرعهما وتعرض اثنان آخران للاختطاف خلال اشتباك مع عناصر تابعة لجماعة مسلحة شمال غرب البلاد.
وأفادت مصادر عسكرية بتعرض موقع للقوات المسلحة بأفريقيا الوسطى بقرية «ينغا» لهجوم من قبل عناصر مسلحة، مشيرة إلى أنه تم إرسال بعثة عسكرية إلى مكان الحادث لتعقب المهاجمين.
وفي سياق متصل، قُتل عنصر أمن وأصيب 3 آخرون بجروح إثر هجوم مسلح استهدف مركز تفتيش على محور الطرقات «كاتي كيتا» على بعد حوالي 130 كيلومتراً من العاصمة المالية باماكو.
وأوضح حاكم ولاية كيتا جيبي جاوارا أن نقطة درك سيبيكورو في منطقة كيتا تعرضت للهجوم، مضيفاً أن الحصيلة مقتل دركي وسقوط ثلاثة جرحى، حالة أحدهم خطيرة.

أفريقيا الوسطى
أفريقيا
جماعة مسلحة
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