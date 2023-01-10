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17 قتيلاً تسمماً بغاز الكربون في الجزائر

أرشيفية
11 يناير 2023 01:11

الجزائر (وكالات) 

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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، أمس، وفاة 17 شخصاً جرّاء التسمم بغاز «أحادي أكسيد الكربون» في البلاد خلال الساعات الـ24  الماضية.
وعُثر على 9 أشخاص من العائلة نفسها متوفين مساء أمس الأول، في منزلهم في «بوسعادة» جنوب الجزائر العاصمة، بحسب ما نشرت الحماية المدنية على صفحتها على موقع فيسبوك.
وتتكون العائلة من الأب والأم وخمسة أولاد وضيفين.
كذلك، توفي زوجان وأطفالهما الأربعة في منزلهم ببلدية «عين ولمان» في ولاية سطيف ليل الاثنين، الثلاثاء، جراء التسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد، وفقاً للحماية المدنية.
وتوفي شخصان آخران اختناقاً بالغاز في مستغانم، بحسب المصدر نفسه.
ويدفع الانخفاض في درجات الحرارة المسجل في الأيّام الأخيرة في الجزائر السكان إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالباً ما تعمل بالغاز أو الغاز أويل، مما يعرضهم لمخاطر أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة.
وتحذر الحماية المدنية من أن أحادي أكسيد الكربون هو غاز سامّ وغير مرئي وعديم الرائحة، ويسبب الكثير من الوفيات في البلاد.

الكربون
الجزائر
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