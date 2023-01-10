محاولة «حوثية» فاشلة لإطلاق «بالستي» من صنعاء

عدن (الاتحاد)

هز انفجار عنيف العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، أثناء محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية إطلاق صاروخ باليستي من أحد المعسكرات الخاضعة لها.

وأكد شهود عيان، أن انفجاراً عنيفاً دوى من معسكر «الحفا» الواقع إلى الجنوب الشرقي من صنعاء، موضحين أن الانفجار الذي هز العاصمة، ناجم عن محاولة فاشلة لميليشيات الحوثي لإطلاق صاروخ باليستي من معسكر «الحفا».

وأشاروا إلى أن الانفجار سبّب حالة من الهلع والرعب للنساء والأطفال القاطنين في الأحياء المجاورة للمعسكر.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن محاولة الإطلاق الحوثية الفاشلة للصاروخ الباليستي تسببت بأضرار مادية كبيرة، من دون وصول معلومات عن سقوط ضحايا بشرية.

وتستخدم ميليشيات الحوثي الإرهابية المعسكرات الخاضعة لسيطرتها والمتواجدة في الأحياء السكنية منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية على المدن الخاضعة للقوات الحكومية.