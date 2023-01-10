مقتل 12 شرطيا بهجوم إرهابي في نيجيريا

قُتل 12 عنصرا من قوات الأمن في كمين نصبه إرهابيون في ولاية كادونا (شمال غرب نيجيريا) حيث تنتشر العصابات الإجرامية والإرهابية، على ما أعلن متحدث الثلاثاء. قال أولوسولا أودوموسو، المتحدث باسم قوات الأمن والدفاع المدني النيجيري، في بيان "تعرض سبعة عناصر من قوات الأمن والدفاع المدني النيجيري لكمين وقتلوا فيه، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من وكالة أمنية أخرى وجهاز أمن محلي". ولم يكشف المتحدث عن أي تفاصيل تتعلق بالضحايا الخمسة غير التابعين لقواته، لكن مسؤولين محليين قالوا إنهم أعضاء في مجموعات أهلية محلية. وقع الكمين الاثنين حول موقع منجم في منطقة "بيرنين جواري". وقال أودوموسو إن المهاجمين احتفظوا ببنادق القتلى الذين نقلت جثثهم إلى مستشفى في كادونا، عاصمة الولاية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن من المعروف أن "بيرنين جواري" معقل لعصابات إجرامية يُعَرف عنها محليًا باسم "قطاع الطرق"، بالإضافة إلى جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.