الأمم المتحدة: 73 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن في 2022

عدن (الاتحاد)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، وصول أكثر من 73 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام 2022.

وقال مكتب المنظمة باليمن في تقرير، إن «مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة رصدت وصول 73 ألفاً و233 مهاجراً من القرن الأفريقي إلى اليمن خلال العام الماضي».

وأوضح التقرير أن «من بين هؤلاء 10 آلاف و620 مهاجراً دخلوا اليمن في ديسمبر مقارنة بـ 9.212 مهاجراً في نوفمبر».

وذكر التقرير الأممي أن «عدد المهاجرين من إثيوبيا مثلوا 97 %، فيما البقية قدموا من الصومال».

وكانت غالبية المهاجرين من الذكور بنسبة 68 %، فيما البقية من الإناث، حسب التقرير.

ويعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الأفريقي لا سيما إثيوبيا والصومال، ويهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول أخرى من أجل تحسين وضعهم المعيشي.