«الناتو» والاتحاد الأوروبي يجددان الالتزام بدعم أوكرانيا

بروكسل (وكالات)

تعهد كبار مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، في إعلان مشترك تم توقيعه بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، بتعزيز التعاون بينهما، في خضم الأزمة الحالية في أوكرانيا.

وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج، عقب توقيع الإعلان في مقر الناتو، يرافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن التعاون «أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وأضاف ستولتنبرج: «يجب أن نواصل تعزيز الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي، ويجب أن نعزز دعمنا لأوكرانيا».

ويعد الإعلان المشترك الذي صدر أمس بشأن التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي محاولة جديدة لدفع التعاون الثنائي قدماً، مع تعهد كل طرف منهما بتعزيز جهود التعاون لحماية البنية التحتية الحيوية.

وقال ستولتنبرج: نهدف أيضاً إلى التعاون مستقبلا بشأن التداعيات الأمنية لتغير المناخ، وفي الفضاء، وفيما يتعلق بالتدخل الأجنبي والتلاعب بالمعلومات.

وأشا «نريد رفع التعاون إلى آفاق جديدة، ولدينا كثير من القيم والأهداف التي تجمعنا مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن «النظام الروسي يريد أوروبا مختلفة والتحكم بجيرانه».

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنهم يعملون على الاستجابة للأزمات عبر تدريبات كثيرة وتحركات عسكرية لردع الهجمات، وأكدت مواصلة ممارسة الضغوط على الكرملين وفرض عقوبات على الدول الداعمة له.

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز مايك، إن الطرفين اتفاقا على مزيد من الاستثمارات في مجال الدفاع، مؤكداً أن أوروبا أقوى تؤدي إلى ناتو أقوى.