ألمانيا تطلق برنامج منح دراسية للمرأة الأفغانية

برلين (وكالات)

تعتزم ألمانيا تقديم منح دراسية لدعم آلاف الأفغانيات اللاتي فررن من أفغانستان، وأعلنت وزارة التنمية الألمانية والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (دي إيه إيه دي)، في بيان مشترك أمس، أن البرنامج مخصص لنحو 5000 فرد من الشباب الذين فروا من قمع طالبان إلى البلدان المجاورة مثل بنجلاديش أو قيرغزستان أو باكستان.

وجاء في البيان: «المجموعة المستهدفة هي بالأساس النساء الأفغانيات، اللواتي تم منعهن من الدراسة في وطنهن منذ نهاية ديسمبر الماضي».

وتدعم وزارة التنمية البرنامج بنحو 7 ملايين يورو، وقالت وزيرة التنمية سفينيا شولتسه: «سياسة طالبان لا تزدري النساء فحسب، بل إنها تعيق أيضاً تطور البلاد، لأن من يحرم نصف السكان من فرص التعليم، يسرق من الدولة إمكاناتها المستقبلية».

وأضافت الوزيرة أن الدعم المستهدف للنساء الأفغانيات من شأنه أن يساعد في تدريب عمالة ماهرة يمكنها النهوض بالتعليم والتنمية في ظل ظروف متغيرة في أفغانستان.

وفي سياق آخر تعقد منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية «مفتوح العضوية» لمناقشة التطورات الأخيرة والأوضاع الإنسانية في أفغانستان.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من مدينة جدة بالسعودية، مقراً لها، في بيان أمس، إن «الاجتماع يأتي إثر الإجراءات الأخيرة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء وتعليق عمل النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، الأمر الذي وصفته المنظمة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي في بيانات سابقة بأنه يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة».