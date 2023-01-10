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روسيا: إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار نفطنا

روسيا: إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار نفطنا
11 يناير 2023 01:14

موسكو (وكالات)

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قالت وزارة الطاقة الروسية أمس، إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفاً للأسعار.
وروسيا ثاني أكبر مصدِّر للنفط في العالم بعد السعودية وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانيتها.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوماً يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي اعتباراً من أول فبراير ولمدة 5 أشهر.
وتبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت. 
وزاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمتها مع أوكرانيا وتتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و30 دولاراً للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.

روسيا
أسعار النفط
وزارة الطاقة الروسية
النفط الروسي
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