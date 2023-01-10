موسكو تتعهد بتعزيز قدراتها العسكرية

موسكو(وكالات)

تعهد وزير الدفاع الروسي أمس، ببناء ترسانة أسلحة أشد قوة وتعزيز تكنولوجيا الطيران لتحسين قدرات تفادي الدفاعات الجوية وتطوير إنتاج الطائرات المسيرة، فيما تدور معارك ضارية على أطراف مدينة سوليدار الواقعة في شرق أوكرانيا والقريبة من باخموت أكثر النقاط سخونةً على الجبهة حالياً.

وقال سيرجي شويجو متحدثاً لكبار الجنرالات «نحتاج إلى القيام بشكل متواصل بالتحليل ووضع النظم لتجارب مجموعاتنا في أوكرانيا وسوريا، وعلى ذلك الأساس سنعد برامج تدريبية للأفراد وخططاً للإمداد بالعتاد العسكري».

وأضاف شويجو أن روسيا سوف «تزيد من القدرات القتالية للقوات الجوية، سواء فيما يتعلق بعمل المقاتلات والقاذفات في المناطق التي توجد بها منظومات دفاع جوي حديثة، أو فيما يتعلق بالمسيرات».

وأردف «تتركز خططنا الفورية على توسيع ترساناتنا من الأسلحة الهجومية الحديثة. نحتاج إلى تعزيز منظومة الإدارة والاتصالات

قال وزير الدفاع الروسي، إن موسكو ستواصل تطوير «الدرع النووي كضامن» لسيادتها وسلامتها.

وأضاف لوكالة سبوتنيك «سنواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية، لأن الدرع النووي كان ولا يزال الضامن الرئيس لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها».

واعتبر شويغو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حدد عدداً من المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع، من أهمها، اتخاذ إجراءات شاملة للارتقاء بمستوى القوات المسلحة الروسية وزيادة قدراتها القتالية، لافتا الى أن القوات الروسية بحاجة إلى تحليل وتنظيم تجربة مجموعات باستمرار في أوكرانيا وسوريا، ووضع برامج تدريب للأفراد وخطط لتزويد المعدات العسكرية على أساسها.

ميدانيا، تشن موسكو هجوماً قوياً على سوليدار في منطقة دونابس الصناعية، مجبرة القوات الأوكرانية على صدّ موجات من الهجمات التي يقودها مرتزقة فاغنر حول بلدة سوليدار المعروفة بمناجم تعدين الملح والجبهات القريبة.

وتقع سوليدار في منطقة دونباس الصناعية شرق أوكرانيا على بعد نحو 10 كيلومترات من مدينة باخموت، حيث تكبّدت القوات من كلا الجانبين خسائر فادحة في بعض من أعنف معارك الخنادق منذ بدء الأزمة قبل نحو 11 شهراً.

وقالت هانا مايلر نائبة وزير الدفاع الأوكراني -على تليغرام- إن القوات الأوكرانية صدّت محاولة سابقة للاستيلاء على البلدة، لكن عدداً كبيراً من وحدات مجموعة فاغنر عاد بسرعة واستخدم تكتيكات جديدة والمزيد من الجنود تحت غطاء من المدفعية الثقيلة. وتوقعت مايلر استمرار الهجمات خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن قوات فاغنر استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة وعززت صفوفها باستدعائها خيرة مقاتليها بعد الخسائر التي لحقت بها خلال معارك باخموت.