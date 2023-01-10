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نقابات عمال فرنسا تدعو للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد

احتجاجات في فرنسا (أرشيفية)
10 يناير 2023 23:55

قال لوران برجيه أمين عام الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، اليوم الثلاثاء، إن جميع النقابات العمالية الفرنسية اتفقت على توجيه دعوة مشتركة للإضراب ومظاهرات يوم 19 يناير الجاري للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح لنظام معاشات التقاعد الذي عرضته الحكومة الفرنسية في وقت سابق اليوم.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، إن سن التقاعد الاعتيادي سيمدد من 62 عاماً إلى 64 عاماً.

وأضاف برجيه للصحفيين "إنه أحد أشد الإصلاحات قسوة في الثلاثين عاما الماضية (...) هذه بداية حركة".

وأكّدت هذه النقابات، التي اجتمع رؤساؤها مساء الثلاثاء في العاصمة باريس، في بيان مشترك، أن هذا اليوم يجب أن "يطلق تعبئة قوية بشأن المعاشات التقاعدية على المدى الطويل".

وقالت رئيسة الوزراء، في مؤتمر صحفي خلال عرضها المشروع، إن "سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030".

وتابعت "أدرك جيداً أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم".

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المصدر: وكالات
فرنسا
التقاعد
النقابات
احتجاجات
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