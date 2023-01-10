كاليفورنيا.. إجلاء الآلاف بسبب الفيضانات

واشنطن (وكالات)

بدأت السلطات الأميركية بولاية كاليفورنيا في عمليات إجلاء آلاف السكان على خلفية الأمطار الشديدة والعواصف والفيضانات التي تضرب الولاية.

وصدرت أوامر بإجلاء نحو 32 ألف شخص يعيشون في مقاطعة سانتا كروز قرب الأنهار والجداول التي غمرتها الأمطار، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أمس.

وضربت الفيضانات المستمرة منذ أيام نهر سان لورينزو، كما أظهرت لقطات التقطت عبر طائرات مسيرة العديد من المنازل والسيارات الغارقة في المياه.

كما بدأت عمليات إجلاء 10 آلاف شخص في مقاطعة سانتا باربرا، للأسباب ذاتها.

وفي السياق، صدرت أوامر لسكان منطقة مونتيسيتو بمقاطعة سانتا باربارا بالفرار في الذكرى الخامسة للانهيار الطيني الذي أودى بحياة 23 شخصاً ودمر أكثر من 100 منزل في المنطقة الساحلية.