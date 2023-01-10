الأربعاء 11 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كاليفورنيا.. إجلاء الآلاف بسبب الفيضانات

كاليفورنيا.. إجلاء الآلاف بسبب الفيضانات
11 يناير 2023 01:02

واشنطن (وكالات)

بدأت السلطات الأميركية بولاية كاليفورنيا في عمليات إجلاء آلاف السكان على خلفية الأمطار الشديدة والعواصف والفيضانات التي تضرب الولاية.
وصدرت أوامر بإجلاء نحو 32 ألف شخص يعيشون في مقاطعة سانتا كروز قرب الأنهار والجداول التي غمرتها الأمطار، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أمس.

أخبار ذات صلة
الطيران الفيدرالي الأميركي: توقف جميع الرحلات الجوية بسبب عطل تقني
واشنطن: اعتراض سفينة تهرب سلاحاً لـ«الحوثي»

وضربت الفيضانات المستمرة منذ أيام نهر سان لورينزو، كما أظهرت لقطات التقطت عبر طائرات مسيرة العديد من المنازل والسيارات الغارقة في المياه.
كما بدأت عمليات إجلاء 10 آلاف شخص في مقاطعة سانتا باربرا، للأسباب ذاتها.
وفي السياق، صدرت أوامر لسكان منطقة مونتيسيتو بمقاطعة سانتا باربارا بالفرار في الذكرى الخامسة للانهيار الطيني الذي أودى بحياة 23 شخصاً ودمر أكثر من 100 منزل في المنطقة الساحلية.

  • وقال مسؤولون بالولاية إن عدد القتلى جراء سلسلة العواصف ارتفع حتى أمس الأول، من 12 إلى 14 بعد مصرع شخصين أحدهما مشرد بسبب تساقط الأشجار.
    وضربت أحدث عواصف في كاليفورنيا الاثنين، حيث أغرقت الطرق وألحقت أضراراً بالسواحل ذات الأمواج العالية، وأجبرت على إجلاء الآلاف في البلدات التي لها تاريخ مع الانهيارات الطينية المميتة.
الانهيارات الأرضية
الفيضانات
أميركا
كاليفورنيا
آخر الأخبار
«تعليم»: نتائج امتحانات الفصل الأول لطلبة «الثاني عشر» صباح الغد
الإمارات
«تعليم»: نتائج امتحانات الفصل الأول لطلبة «الثاني عشر» صباح الغد
اليوم 16:44
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
الرياضي
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
اليوم 16:40
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
الرياضي
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
اليوم 16:22
مرسيدس تستأنف إنتاجها في الأرجنتين
الاقتصادي
2 % نمو متوقع لسوق السيارات في ألمانيا خلال 2023
اليوم 16:18
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
اليوم 16:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©