فرنسا تردّ على اتهامات بالتدخل في بوركينا فاسو

نفت نائبة وزيرة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، اتهامات لباريس بالسعي للتدخل في بوركينا فاسو، مستعمرتها السابقة. وعقب محادثات مع رئيس السلطات العسكرية النقيب إبراهيم تراوري خلال زيارة إلى بوركينا فاسو، قالت خريسولا زخاروبولو، وزيرة دولة في وزارة الخارجية الفرنسية إن بلادها "لا تفرض شيئاً" على بوركينا فاسو. وأضافت "لم آت إلى هنا للتأثير على أي خيار أو قرار، لا أحد يمكنه إملاء خياراته على بوركينا". وتابعت "تماشياً مع هذه الرسالة، تبقى فرنسا ملتزمة على كافة الأصعدة، الإنسانية والأمنية والتنموية بالمستوى والشكل اللذين تطلبهما حكومة بوركينا فاسو". وشددت على أن المساعدة، التي تقدمها فرنسا، قائمة على "الإصغاء والاحترام والتواضع". وأضافت زخاروبولو أن "السلطات طلبت أصواتاً جديدة ووجوها جديدة. واتفقنا على التعاطي مع المسألة بطريقة جيدة ودبلوماسية". ترزح بوركينا فاسو، الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي، تحت وطأة حركات إرهابية منذ سنوات. وقتل آلاف الأشخاص وفر قرابة مليوني شخص من منازلهم جراء الهجمات الإرهابية ما تسبب بأزمة أمنية وإنسانية. في الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تلقت رسالة من السلطات العسكرية تطلب تغيير السفير لوك هالاد الذي أثار استياء السلطات في العاصمة واغادوغو إثر تقارير عن تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو. أخبار ذات صلة نقابات عمال فرنسا تدعو للاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد حكومة فرنسا تعرض مشروع إصلاح نظام التقاعد

المصدر: آ ف ب