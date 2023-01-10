حكومة فرنسا تعرض مشروع إصلاح نظام التقاعد

إليزابيت بورن تعرض مشروع إصلاح نظام التقاعد صحبة بعض أعضاء الحكومة
10 يناير 2023 22:15
عرضت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يشكل أحد أهم التزامات الرئيس إيمانويل ماكرون خلال فترته الرئاسية الثانية.
وقدمت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، مشروع القانون الذي يقترح رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلا من 62 حاليا.
وقالت رئيسة الوزراء، في مؤتمر صحفي خلال عرضها المشروع، إن "سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030".
وتابعت "أدرك جيدا أن تغيير نظام التقاعد لدينا يثير مخاوف وتساؤلات بين الفرنسيين. نريد الرد عليها وإقناعهم".
تنوي النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 يناير الجاري احتجاجاً على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية.