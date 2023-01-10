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وصول تعزيزات أمنية إلى برازيليا بعد أعمال شغب

أفراد من الشرطة البرازيلية
10 يناير 2023 21:59

ترسل السلطات البرازيلية أكثر من 600 ضابط شرطة إضافي من شتى أنحاء البلاد إلى عاصمة البلاد للتعامل مع تداعيات الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو على الكونجرس.

وأرسلت 15 ولاية رجال الشرطة إلى قوات الأمن الاتحادية في العاصمة برازيليا، حسبما أفادت صحيفة «فولها دي ساو باولو» اليوم الثلاثاء.

واقتحم الآلاف من مثيري الشغب، الذين يرفضون تصديق أن بولسونارو اليميني خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مبنى البرلمان (الكونجرس) والمحكمة العليا والقصر الرئاسي أمس الأول الأحد. 

  • محتجون يحتلون المحكمة العليا في برازيليا
    محتجون يحتلون المحكمة العليا في برازيليا

بعد القبض على المئات من المشتبه بهم في إثارة الشغب، أخلت الشرطة البرازيلية مخيماً احتجاجياً أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في برازيليا، أمس الاثنين، واعتقلت حوالي 1500 شخص بشكل مؤقت.

بعد اندلاع أعمال العنف، أمرت المحكمة العليا في البرازيل بإخلاء مخيمات المتظاهرين، بما في ذلك مخيم كبير أمام مقر القيادة العامة للجيش، في غضون 24 ساعة، مما أدى إلى بدء عملية موسعة للشرطة، حسبما ذكرت الموقع الإخباري «جي 1».

واحتج أنصار بولسونارو مراراً بالفعل ضد فوز لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعد الانتخابات التي أُجريت العام الماضي ودعوا القوات المسلحة في البلاد إلى تنفيذ انقلاب عسكري.

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المصدر: آ ف ب
البرازيل
تعزيزات أمنية
أحداث شغب
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