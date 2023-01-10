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وزيرة ألمانية تزور مدينة أوكرانية قرب خط المواجهة

بيربوك صحبة نظيرها الأوكراني كوليبا في خاركيف
10 يناير 2023 21:08

زارت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، مدينة خاركيف الأوكرانية، القريبة من الخطوط الأمامية للحرب الروسية الأوكرانية، لتصبح أول وزير ألماني يتفقد المنطقة بشكل مباشر.

كان بصحبة بيربوك، خلال رحلتها إلى خاركيف التي لم يعلن عنها بشكل مسبق، وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا والسفير الأوكراني لدى ألمانيا أولكسي ماكييف.

وعادة ما تقتصر زيارات المسؤولين الأجانب إلى أوكرانيا على العاصمة كييف.

تقع خاركيف، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من مليون نسمة، على بعد عشرات الكيلومترات جنوب الحدود الروسية، وكانت قد تعرضت مؤخرا لسلسلة هجمات.

ووصفت بيربوك ثالث زيارة تقوم بها إلى أوكرانيا، منذ الأزمة الحالية، بأنها إشارة على التضامن، وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية الألمانية، مثل مولدات الكهرباء والوقود والأغطية، إلى كييف، فضلا عن "شحنات أسلحة إضافية".

جاءت زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى أوكرانيا بعد أيام من صدور قرار الحكومة الألمانية إمداد كييف بعربات نقل المشاة المصفحة من طراز "ماردر"، والتي تطالب بها أوكرانيا منذ فترة طويلة. كما تطالب كييف بإمدادها بدبابات المعارك الرئيسية، ولكن برلين مازالت ترفض الاستجابة لهذا الطلب حتى الآن.

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المصدر: د ب أ
أنالينا بيربوك
خاركيف
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