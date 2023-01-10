روسيا تتعهد بتطوير أسلحة أشد قوة

تعهد سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، ببناء ترسانة أسلحة أشد قوة وتعزيز تكنولوجيا الطيران لتحسين قدرات تفادي الدفاعات الجوية وتطوير إنتاج الطائرات المسيرة.
وقال شويجو، متحدثاً لكبار الجنرالات وقادة الجيش الروسي "نحتاج إلى القيام بشكل متواصل بالتحليل ووضع النظم لتجارب مجموعاتنا في أوكرانيا وسوريا. وعلى ذلك الأساس، سنعد برامج تدريبية للأفراد وخططاً للإمداد بالعتاد العسكري".
وأضاف أن روسيا سوف "تزيد من القدرات القتالية للقوات الجوية، سواء فيما يتعلق بعمل المقاتلات والقاذفات في المناطق التي توجد بها منظومات دفاع جوي حديثة، أو فيما يتعلق بالمسيرات".
وأردف وزير الدفاع الروسي "تتركز خططنا الفورية على توسيع ترساناتنا من الأسلحة الهجومية الحديثة. نحتاج إلى تعزيز منظومة الإدارة والاتصالات".