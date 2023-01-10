الأربعاء 11 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تتعهد بتطوير أسلحة أشد قوة

إطلاق قذائف في أوكرانيا
10 يناير 2023 20:42

تعهد سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، ببناء ترسانة أسلحة أشد قوة وتعزيز تكنولوجيا الطيران لتحسين قدرات تفادي الدفاعات الجوية وتطوير إنتاج الطائرات المسيرة.

وقال شويجو، متحدثاً لكبار الجنرالات وقادة الجيش الروسي "نحتاج إلى القيام بشكل متواصل بالتحليل ووضع النظم لتجارب مجموعاتنا في أوكرانيا وسوريا. وعلى ذلك الأساس، سنعد برامج تدريبية للأفراد وخططاً للإمداد بالعتاد العسكري".

وأضاف أن روسيا سوف "تزيد من القدرات القتالية للقوات الجوية، سواء فيما يتعلق بعمل المقاتلات والقاذفات في المناطق التي توجد بها منظومات دفاع جوي حديثة، أو فيما يتعلق بالمسيرات".

وأردف وزير الدفاع الروسي "تتركز خططنا الفورية على توسيع ترساناتنا من الأسلحة الهجومية الحديثة. نحتاج إلى تعزيز منظومة الإدارة والاتصالات".

أخبار ذات صلة
روسيا: إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار نفطنا
موسكو تتعهد بتعزيز قدراتها العسكرية
المصدر: رويترز
سيرجي شويجو
روسيا
الأسلحة
آخر الأخبار
«تعليم»: نتائج امتحانات الفصل الأول لطلبة «الثاني عشر» صباح الغد
الإمارات
«تعليم»: نتائج امتحانات الفصل الأول لطلبة «الثاني عشر» صباح الغد
اليوم 16:44
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
الرياضي
العراق يتحدى «نحس المستضيف»!
اليوم 16:40
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
الرياضي
60 مشاركاً يتنافسون في «دولية الشارقة للطيران الشراعي»
اليوم 16:22
مرسيدس تستأنف إنتاجها في الأرجنتين
الاقتصادي
2 % نمو متوقع لسوق السيارات في ألمانيا خلال 2023
اليوم 16:18
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
الاقتصادي
الجنيه المصري يعاود الارتفاع بعد تراجع كبير أمام الدولار
اليوم 16:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©