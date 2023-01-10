روسيا تدلي بتصريحات بشأن دور "الناتو" في أوكرانيا

قال نيكولاي باتروشيف الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده الآن تقاتل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا. وأضاف باتروشيف، في مقابلة مع صحيفة (أرجومينتي إي فاكتي) "الأحداث في أوكرانيا ليست اشتباكا بين موسكو وكييف. هذه مواجهة عسكرية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي و(بين روسيا) والولايات المتحدة وبريطانيا بالأساس". وأوضح أن الدول الغربية تحاول محو روسيا من الخريطة السياسية للعالم. وأعلن لأن "خطط الغربيين هي مواصلة تمزيق روسيا ومحوها في نهاية المطاف من الخريطة السياسية للعالم". وأكد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي أن روسيا ستستخدم جميع السبل المتاحة لحماية نفسها وشعبها من أي معتد. أخبار ذات صلة روسيا: إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار نفطنا موسكو تتعهد بتعزيز قدراتها العسكرية

المصدر: آ ف ب