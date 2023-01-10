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الصين ترد على إجراءات بعض الدول بشأن كورونا

مرضى يتلقون العلاج ضد كورونا في الصين
10 يناير 2023 18:58

ردت الصين، اليوم الثلاثاء، على القيود التي فرضتها كوريا الجنوبية واليابان على المسافرين القادمين إليها من الصين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتخلت الصين عن اشتراط خضوع القادمين إليها للحجر الصحي وسمحت باستئناف السفر عبر حدودها مع هونج كونج يوم الأحد وقررت إنهاء العمل بآخر ما تبقى من قيودها المفروضة في إطار سياسة (صفر-كوفيد) التي بدأت تفكيكها في أوائل ديسمبر الماضي.

وأثار موجة جديدة من تفشي كورونا في الصين، مخاوف من زيادة انتشار الفيروس وتأثيره. ودفع ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودولا أخرى إلى اشتراط سلبية اختبارات كوفيد للمسافرين القادمين من الصين.

وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، للصحفيين اليوم الثلاثاء إن القيود المفروضة على المسافرين الصينيين "تمييزية".

وأضاف "سنتخذ إجراءات مماثلة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت السفارة الصينية في سول عاصمة كوروبا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها علقت إصدار تأشيرات السفر قصيرة المدة للزائرين من كوريا الجنوبية، في أول رد ضد الدول التي فرضت قيودا على الوافدين من الصين بسبب انتشار كوفيد-19.

وكتبت السفارة، على حسابها الرسمي على موقع (ويتشات)، أنها ستقوم بتعديل السياسة على حسب رفع كوريا الجنوبية "قيود الدخول التمييزية" التي تستهدف الصين.

ونقلت وكالة "كيودو اليابانية" للأنباء، عن مصادر متعددة في قطاع السفر، قولها إن الصين أبلغت شركات السفر بأنها توقفت عن إصدار تأشيرات سفر جديدة للوافدين إليها من اليابان.

وكتب صحفي في وكالة فرانس برس على موقع "تويتر" أن السفارة الصينية في اليابان أصدرت بيانا أكدت فيه القيود الجديدة اليوم الثلاثاء لكنها حذفته من موقعها الإلكتروني بعد دقائق.

وقالت متحدثة باسم السفارة الصينية في اليابان لوكالة رويترز للأنباء إن السفارة ليس لديها ما تعلنه في هذا الشأن. وعند سؤالها عن المنشور على تويتر، قالت إنه لا توجد لديها معلومات جديدة الآن.

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