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تسجيل 61 درجة تحت الصفر في روسيا

تدني شديد لدرجات الحرارة في روسيا
10 يناير 2023 18:26

سجلت جمهورية ياقوتيا في أقصى الشرق الروسي درجة حرارة منخفضة جدا بلغت 61 درجة تحت الصفر اليوم الثلاثاء.

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، فقد انخفضت درجة الحرارة أقل من 45 تحت الصفر في تسع مناطق في روسيا، في الوقت الذي سجلت فيه عاصمة جمهورية ياقوتيا، ياكوتسك، 42 درجة تحت الصفر، ما دفع سلطات المدينة إلى إلغاء الدروس الحضورية في المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد، بالنسبة لبعض الأقسام، بينما شهدت منطقة "ماغادان" والعديد من القرى التابعة لها موجة صقيع حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر، وانخفضت الحرارة بقرية "جيليندا" في ياقوتيا إلى 61 درجة تحت الصفر.

وسجلت بعض المناطق الريفية بجمهورية ياقوتيا في ديسمبر الماضي درجة حرارة وصلت إلى 70 تحت الصفر، حيث يعتبر الصقيع الأشد في أحد أكثر الأماكن برودة على وجه الأرض.

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المصدر: وام
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