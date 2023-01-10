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اقتحام مصرفين بجنوب لبنان

اقتحام مصرفين بجنوب لبنان
10 يناير 2023 18:24

أقدم مودعان في لبنان، اليوم الثلاثاء، على اقتحام مصرفين بقوة السلاح في جنوب البلاد. واقتحم أحد المودعين، وهو يحمل مسدسا حربيا، ظهر اليوم، البنك اللبناني الفرنسي في النبطية  بجنوب لبنان، للمطالبة بـ 50 ألف دولار كجزء من وديعته، وذلك لعلاج ولديه المصابين بداء السكري.

 وحصل إشكال في مدينة صيدا، جنوبي البلاد أيضا، بين مودع حاول دخول بنك " لبنان والمهجر"، وحراس المصرف الذين منعوه. وأقدم المودع على محاولة اقتحام البنك بقوة السلاح حيث أطلق النار باتجاه باب المدخل الرئيسي.

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وحضرت قوة من مخابرات الجيش اللبناني، وضربت طوقا حول المكان، وعمدت إلى توقيف المودع وبوشرت التحقيقات بالحادث. ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم الودائع للمودعين، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر الماضي.

المصدر: د ب أ
لبنان
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