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وزيرا دفاع أميركا وبريطانيا يبحثان الجهود الجارية لدعم أوكرانيا

وزيرا دفاع أميركا وبريطانيا يبحثان الجهود الجارية لدعم أوكرانيا
10 يناير 2023 15:58

 بحثت الولايات المتحدة وبريطانيا الجهود الجارية لدعم أوكرانيا، عبر توفير المساعدات الأمنية لكييف، بحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون). وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ونظيره البريطاني بن والاس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الليفتنانت كولونيل جارون جارن: "أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصالا هاتفيا بنظيره البريطاني بن والاس اليوم لمناقشة التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة."

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وأضاف: "ناقش الوزيران الجهود الجارية لدعم أوكرانيا، من خلال توفير المساعدات الأمنية." وأشاد وزير الدفاع الأميركي بمواصلة المملكة المتحدة توفير المساعدات لأوكرانيا، بحسب البيان. وذكر البيان أن الوزيرين يتطلعان إلى الاجتماع في أوروبا خلال الأسابيع المقبلة ومواصلة تعميق العلاقات الخاصة بين البلدين.

المصدر: د ب أ
بريطانيا
أميركا
أوكرانيا
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