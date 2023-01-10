الصحة العالمية تدلي بتصريح بشأن ارتفاع إصابات كورونا في الصين
مرضى يتلقون العناية الطبية في منطقة الطوارئ في مستشفى هواشان في شنغهاي
10 يناير 2023 15:08
توقّعت منظمة الصحة العالميّة ألا يؤثّر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين بشكل "كبير" على أوروبا لأن المتحوّرات المنتشرة في هذا البلد موجودة أصلًا في القارة.
وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه في مؤتمر صحافي إن الارتفاع الحالي في عدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين "يتوقع ألا يكون له تأثير كبير على الوضع الوبائي لكوفيد-19 في المنطقة الأوروبية"، داعيًا الدول الأوروبية إلى اتخاذ تدابير "متناسبة" حيال المسافرين الوافدين من الصين.