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الصين تعلق تأشيرات الكوريين الجنوبيين رداً على إجراءات من سول

الصين تعلق تأشيرات الكوريين الجنوبيين رداً على إجراءات من سول
10 يناير 2023 14:01

أعلنت سفارة بكين في سيول الثلاثاء أنّ الصين علقت إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للكوريين الجنوبيين، وذلك رداً على القيود الصحية التي فرضتها سيول على المسافرين الصينيين واعتبرتها بكين "تمييزية".

وقالت السفارة إن "السفارات والقنصليات في كوريا ستعلق إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمواطنين الكوريين"، موضحةً أنّ هذه الإجراءات "ستُعدّل بناء على رفع سيول لقيود الدخول التمييزية حيال الصين".

في ديسمبر، فرضت سيول سلسلة قيود صحية على المسافرين من الصين القارية، بينها قيود على التأشيرات والرحلات الجوية والزامية إجراء اختبارات كوفيد-19، مشيرةً إلى ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين.
ويجب على المسافرين من الصين حالياً تقديم اختبار "بي سي ار" بنتيجة سلبية أجري في غضون 48 ساعة من التوجه إلى كوريا الجنوبية أو اختبار المستضدات السريع بنتيجة سلبية أجري في غضون 24 ساعة من المغادرة.

كذلك قيّدت سيول إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمواطنين الصينيين، باستثناء المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والأشخاص العاملين في المجالات الإنسانية والتجارية المهمة، لغاية نهاية يناير.
وخفضت سيول أيضًا عدد الرحلات الجوية القادمة من الصين، والتي سيترتب عليها الهبوط فقط حالياً في مطار إنتشون الدولي، على بعد نحو 50 كيلومترًا غرب سيول.

وكانت جزيرة جيجو في جنوب البلاد، التي لديها مطار دولي خاص ونظام تأشيرات دخول منفصل، مقصدًا سياحياً شهيراً للمواطنين الصينيين قبل الجائحة.
وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو معلناً هذه الإجراءات إن سيول "تعزز حتماً بعض إجراءات مكافحة الوباء لمنع انتشار الفيروس في بلادنا بسبب تدهور وضع كوفيد-19 في الصين".

 

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المصدر: وكالات
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